MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriFerhat Akbaş, Polonya'da yılın en başarılı başantrenörü seçildi
GeriVoleybol Ferhat Akbaş, Polonya'da yılın en başarılı başantrenörü seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 22:08,Son Güncelleme:/

Ferhat Akbaş, Polonya'da yılın en başarılı başantrenörü seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ferhat Akbaş, Polonya'da yılın en başarılı başantrenörü seçildi
Abone Olgoogle-news

Chemik Police ile bu sezon 3 kupa kazanan Ferhat Akbaş, Polonya’nın en prestijli spor sitesi Sportwe Fakty’nin anketinde yılın en iyi başantrenörü seçildi.

Polonya Süper Kupası, Polonya Kupası ve lig şampiyonluklarını elde eden Akbaş, oyların yüzde 33’üyle ilk sırada yer aldı.

Akbaş, takımıyla sezonu Polonya Süper Kupası’nı kazanarak açarken, Polonya Kupası’nda da zafere ulaşan taraf olmuştu. Polonya’da normal sezonu 60 puanla ilk sırada tamamlayan Akbaş’ın takmı, koronavirüs salgını nedeniyle play-off’un iptal olmasıyla lig şampiyonu ilan edildi. Chemik, bu sonuçla sezonu Ferhat Akbaş yönetiminde 3 kupa ile tamamladı. Sportwe Fakty’nin anketinde Chemik Police’ten Wilma Salas yılın en iyi ilk 6'sında yer aldı.

FERHAT AKBAŞ: KATILIMCI OYLARIYLA KAZANMAK GÜZEL

Oylamanın ardından düşüncelerini paylaşan Ferhat Akbaş, "Tarafsız oylarla ilk sırada yer almak benim için çok değerli. Her takımın taraftarlarının katıldığı oylama sonucu birinci olduğum için mutluyum. Takım halinde başarılar elde ettiğinizde bireysel ödüller de kazanıyorsunuz ama bu ödülün temelinde takımımın başarısı yatıyor. Ekibiniz ne kadar iyi olursa, siz de o kadar başarılı olursunuz” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle