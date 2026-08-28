Ferençvaroş-Trabzonspor maçı sonrası yazdı: Ertuğrul Doğan'a bu yapılmamalı!

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros ekibine 4-0 yenilerek elendi.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Mehmet Ayan: Ertuğrul Doğan'a bu yapılmamalı!

Hürriyet spor yazarlarından Mehmet Ayan'ın Ferençvaroş-Trabzonspor maç yazısı şu şekilde oldu:

Bu takımı sadece Süper Lig'de iddiası olsun diye kurmadı.

Oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olur mu? Nadiren de olsa evet! Harika geçmeyen ancak zaman-zaman üstünlük kurabildiğimiz ilk maçın son saniyelerinde manasız görülen Nwaiwu kırmızı kartı tam da ihtiyacımız olduğu maçlarda sahada olmaması gerçeğiyle yüzyüze bıraktı bizi. Batagov’un sakatlığı sonrası bozulan TANDEM DÜZENİ, çeşitli varyasyonlarıyla takımın da savunma organizmasının dağılmasını sağladı.

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Atan, tutan tamam da savunma omurgası yerli yerinde olmayınca sonuçların hezimete yakın seyretmesi kaçınılmaz... Bu şartlarda çıkılan 0-1 rövanşında da kımıldayamadık. Malinovskyi kırmızı kart görmese de mecalimiz yoktu. Cabral atılmasa da eleyemezdik. 26’da bir Muçi şutu anımsıyorum dişe dokunur! Kalan dakikalarda rakibe teslim olduk. Detaylarda boğulmanın manası yok.

59’DA MAÇ BiTSiN iSTEDiM

Ertuğrul Doğan bu takımı sanırım sadece Süper Lig şampiyonluğunda iddiası olsun diye kurmadı. Vardır onun da bir Avrupa’da başarı hayali. İki maç 3 kırmızı kart, 180 dakika belki 30 dakika iyi oyun...

Sonrası? Hezimet seviyesinde elendiğin takım da Milan değil, Roma değil, Atletico değil; Real, ManU, City, Bayern hiç değil. Üzülerek söylüyorum ki 59’da hakem maçı bitirsin istedim. Yenilirsin elenirsin tamam da oynamadan, oynayamadan ve rakibin sizi oynamamaya zorlayıcı hiçbir şey yapmadığı bir 90 dakika ile sahadan silinmek... Çok kırıcı geliyor.

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Yine de hayata pembe tarafından bakmalı. Beşiktaş’ın da can sıktığı perşembe gecesi elimizde kalan 2027 Ocak ayı dahil olmak üzere 30 maç daha izleyeceğiz Avrupa’da. 4 takımımızın yola devam etmeleri harika. Trabzonspor bu halde olmamalı; Beşiktaş hocasının dediği gibi dün geceyi yok saymalı. Galatasaray ve Fenerbahçemiz için güçlü takımlarla seyir zevki yüksek maçlar izleyeceğiz. Kalbimiz tüm takımlarımızla çarpacak. Trabzonspor da kuşkusuz dün akşamı unutturacak Konfederasyon Kupası’ndaki maçlarda.