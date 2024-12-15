Ferdi Kadıoğlu'nun yokluğunda Brighton dağıldı

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Brighton & Hove Albion ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Crystal Palace, 3-1'lık skorla kazandı ve Brighton bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.

Crystal Palace'ın galibiyet gollerini 27. dakikada Trevoh Chalobah, 33 ve 82. dakikalarda Ismaïla Sarr kaydetti. Brighton'ın tek golünü ise Marc Guéhi kendi kalesine gönderdi.

Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonuçla 24 puanda kalan Brighton, 9. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 16 puanla 15. sırada yer aldı.

Brighton, Premier Lig'in 17. haftasında West Ham United'ı konuk edecek. Crystal Palace ise Arsenal'i ağırlayacak.