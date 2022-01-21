Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'yi seçmesi resmileşti! TFF'den açıklama...

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TFF, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçiminin resmileştiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Kısa bir süre önce A Millî Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.



Daha önce Ümit ve Genç millî seviyede Hollanda’yı temsil eden Ferdi’nin A Millî düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’nun FIFA’ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı.



TFF olarak, Ferdi Kadıoğlu’na Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

Genç futbolcunun formasını giydiği Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'yi seçtiğini 3 Ocak tarihinde duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulüp, "2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza Milli formamızla sonsuz başarılar dileriz." açıklamasını yapmıştı.

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HAMİT ALTINTOP: "İLK ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE GÖRÜŞTÜK"

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz Ferdi ile ilk Şenol hoca zamanında temaslar kuruldu. Yeni hocamızla biz de temas kuruduk. Riva’ya davet ettik, Yemek yedik. Kendisinin iyi bir oyuncu olduğunu söyledik." diye konuşmuştu.