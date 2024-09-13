Ferdi Kadıoğlu'nun hocası Hürzeler, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in, ağustos ayının menajeri seçildiği ifade edildi.



Bu sezon İngiliz ekibinin başına geçen Hürzeler, Everton ve Manchester United'ı mağlup ederken, Arsenal ile de berabere kaldı. Brighton 7 puan ve averajla ligde 3. sırada bulunuyor.



31 yaşındaki teknik adam daha önce de Alman takımı St. Pauli'yi çalıştırdı.



Brighton & Hove Albion ayrıca bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştı.