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Ferdi Kadıoğlu'nun hocası Hürzeler, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

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#Premier Lig#Brighton#Hürzeler
Ferdi Kadıoğlunun hocası Hürzeler, Premier Ligde ayın teknik direktörü seçildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 16:01

Premier Lig'de sezona iyi başlayan Brighton & Hove Albion'da Teknik Direktör Fabian Hürzeler, ağustos ayının teknik direktörü seçildi.

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İngiltere Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in, ağustos ayının menajeri seçildiği ifade edildi.

Bu sezon İngiliz ekibinin başına geçen Hürzeler, Everton ve Manchester United'ı mağlup ederken, Arsenal ile de berabere kaldı. Brighton 7 puan ve averajla ligde 3. sırada bulunuyor.

31 yaşındaki teknik adam daha önce de Alman takımı St. Pauli'yi çalıştırdı.

Brighton & Hove Albion ayrıca bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

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#Premier Lig#Brighton#Hürzeler

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