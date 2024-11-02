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Ferdi Kadıoğlu'nun golü yetmedi, Liverpool geri döndü! Tuncay Şanlı'dan sonra ilk Türk...

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#Premier Lig#Liverpool#Brighton
Ferdi Kadıoğlunun golü yetmedi, Liverpool geri döndü Tuncay Şanlıdan sonra ilk Türk...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 20:02

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun gol attığı maçta Liverpool, Brighton & Hove Albion'u 2-1 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Brighton & Hove Albion'u konuk etti.

Anfield'daki maçta Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 geriye düşen Liverpool, geri dönüş yaparak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Brighton & Hove Albion, müsabakanın 14. dakikasında milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun attığı harika golle Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti.

Brighton formasıyla ilk golünü EFL Cup'ta Wolverhampton'a atan milli yıldız, Premier Lig'deki ilk golünü ise Liverpool'a karşı kaydetti.

Ferdi Kadıoğlu, Tuncay Şanlı'nın ardından Premier Lig tarihinde Liverpool'a deplasmanda gol atan ikinci Türk oyuncu oldu. (Tuncay Şanlı 2008)

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Liverpool'a galibiyeti getiren golleri  70. dakikada Cody Gakpo ve 72. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 88 dakika sahada kaldı.

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Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 25 puana yükseldi. Brighton ise 16 puanda kaldı.

Liverpool, Premier Lig'in 11. haftasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Brighton ise gelecek haftada Manchester City'yi konuk edecek.

 

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#Premier Lig#Liverpool#Brighton

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