Ferdi Kadıoğlu'nun başarısının sırrı Sera... Babası dövüş şampiyonu kendisi güzellik uzmanı

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Fenerbahçe’de 6 genç futbolcu için düzenlenen imza töreni camianın gündeminde birinci sıraya otururken, törende aile fotoğrafına giren, takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun yanından hiç ayrılmayan kıvırcık saçlı, sempatik kızın kim olduğu, Ali Koç’un sorusuna aldığı “Girlfriend’ cevabıyla ortaya çıktı.

BAŞARISININ SIRRI AŞK

Bunun üzerine yaptığımız araştırmada; genç kızın adının Sera olduğu, babasının da Hollanda’da ürkütücü fiziğiyle ünlü bir karma dövüş sporcusu Dick Vrij olduğu ortaya çıktı.

Ferdi Kadıoğlu’nun formunun her hafta daha da yukarıya doğru ivme kazanması, yüzünün daha fazla gülmesiyle doğru orantılı olduğu, her ikisinin de altında yatan gerçek sırrın ‘aşk’ olduğu ortaya çıktı. Bir yıla yaklaşan bir süredir Sera Vrij’le yaşadığı düzgün ve seviyeli arkadaşlığın genç futbolcuya çok yaradığı ve Sera’nın Ferdi’nin hayatına renk getirdiği öğrenildi.

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YALNIZLIĞI SERA iLE YENDi

Fenerbahçe’ye henüz 16 yaşını bitirdiği günlerde transfer olan Ferdi Kadıoğlu’nun genç yaşında ailesinden kopması, Türkçe’yi anlıyor olsa da konuşamaması onu ilk yıllarında zorluklara ve yalnızlığa iterken, bu durum form grafiğine de olumsuz yansımıştı. Bu yıl genç futbolcunun yükselen formunda onu adeta yeniden keşfeden Pereira kadar, Hollandalı kız arkadaşı Sera ile yaşadığı aşkın da büyük etkisi var.

iŞ VE OKUL BiR ARADA

Hollanda doğumlu olan Sera Vrij, ülkesinde güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibi. Sera Vrij, bununla beraber Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi’nde öğrenim hayatına devam ediyor.

‘CYBORG’ LAKAPLI DÖVÜŞ USTASI

Ferdi’nin aşkı Sera’nın babası Hollanda’da ünlü bir karma dövüş sporcusu olan Dick Vrij. Hollanda basınının insan ile makinenin birleşimiyle ortaya çıkan robot kahraman Cyborg lakabı taktığı Vrij’in 15 maçta 7 galibiyeti bulunuyor.

İmza töreninde Ferdi’nin yanından ayrılmayan Sera Vrij başkan Ali Koç’un da dikkatini çekti. Önünden geçen genç kıza “Sen kimsin?” diye soran Koç aldığı “Girlfriend” yanıtı üzerine “Aferin Ferdi!” dedi.

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