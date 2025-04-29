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Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Ferdi Kadıoğlu#Brighton And Hove Albion
Ferdi Kadıoğlundan müjdeli haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 17:38

Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun, 10 Mayıs'taki Wolverhampton maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

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Ferdi Kadıoğlu 6 ay sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transfer olan milli oyuncu, uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuşmak için gün sayıyor.

TRT Spor'un haberine göre; 25 yaşındaki futbolcunun 10 Mayıs’taki Wolverhampton maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler de, Ferdi ve James Milner’in sezonun son maçlarında forma giyebileceğini söylemişti.

Ferdi Kadıoğlu, takımının tek golünü attığı 2 Kasım’daki 2-1'lik Liverpool yenilgisinden bu yana sahalardan uzak kaldı.

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8 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Sol ayak baş parmağından sakatlanan milli oyuncu ocak ayında operasyon geçirdi. Yaşadığı şanssızlıktan dolayı yeni takımında sadece 8 maçta şans bulan genç futbolcu 2 gol attı.

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30 milyon euro bonservisle Fenerbahçe’den Brighton’a giden Ferdi Kadıoğlu, Türkiye’den Avrupa'ya transfer olan en değerli Türk futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.

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#Premier Lig#Ferdi Kadıoğlu#Brighton And Hove Albion

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