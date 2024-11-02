Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool'a harika gol! Premier Lig'de açılışı yaptı

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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında zorlu maçta Liverpool'a konuk olan Brighton & Hove Albion'da Ferdi Kadıoğlu sahne aldı.
Anfield'da oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, müsabakanın 14. dakikasında kendi başlattığı atakta ceza sahası içinden yaptığı müthiş vuruşla fileleri havalandırdı.
Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Brighton & Hove Albion, Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti.
Brighton formasıyla ilk golünü EFL Cup'ta Wolverhampton'a atan milli yıldız, Premier Lig'deki ilk golünü ise Liverpool'a karşı kaydetti.
🔥 Ferdi Kadıoğlu'ndan harika golpic.twitter.com/G7igQmwTaP— Spor Arena (@sporarena) November 2, 2024