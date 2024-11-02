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Ferdi Kadıoğlu'ndan Liverpool'a harika gol! Premier Lig'de açılışı yaptı

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#Ferdi Kadıoğlu#Brighton#Liverpool
Ferdi Kadıoğlundan Liverpoola harika gol Premier Ligde açılışı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 18:29

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, ligdeki ilk golünü Liverpool ağlarına gönderdi.

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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında zorlu maçta Liverpool'a konuk olan Brighton & Hove Albion'da Ferdi Kadıoğlu sahne aldı. 

Anfield'da oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, müsabakanın 14. dakikasında kendi başlattığı atakta ceza sahası içinden yaptığı müthiş vuruşla fileleri havalandırdı.

Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle Brighton & Hove Albion, Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti. 

Brighton formasıyla ilk golünü EFL Cup'ta Wolverhampton'a atan milli yıldız, Premier Lig'deki ilk golünü ise Liverpool'a karşı kaydetti.

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#Ferdi Kadıoğlu#Brighton#Liverpool

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