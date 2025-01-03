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Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! Sakatlık süresi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Kadıoğlu#Brighton#Premier Lig
Ferdi Kadıoğlundan kötü haber Sakatlık süresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 18:52

Brighton forması giyen ve geçtğimiz günlerde ameliyat olan Ferdi Kadıoğlu'nun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Brighton'ın sezon başında 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu belli oldu.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK

2 Ocak'ta operasyon geçiren milli oyuncunun, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SAKATLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Sakatlığıyla ilgili geçtiğimiz gün açıklama yapan Ferdi, şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçtiğimiz aylarda, başlarda hızlıca iyileşeceğini düşündüğüm bir sakatlıktan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışıyordum. Fakat bütün çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen iyileşme sürecim beklediğimden daha uzun sürdü.

Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, tam bir İyileşme için doğru adımın 2 Ocak tarihinde bir operasyon geçirmem olduğuna karar verdik. Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil, ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımım için sahada her şeyimi vermek için kararlıyım. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim.

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#Ferdi Kadıoğlu#Brighton#Premier Lig

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