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Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! Brighton kara kara düşünüyor

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Ferdi Kadıoğlu#Premier Lig
Ferdi Kadıoğlundan kötü haber Brighton kara kara düşünüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 18:37

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu belli oldu.

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Sezon başında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a transfer olan ve performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre; Brighton'da forma giyen milli oyuncunun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcunun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

25 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, son olarak takımının Manchester City ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferi sonrasında 6 Premier Lig maçında mücadele etti ve 1 gol kaydetti.

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#Futbol#Ferdi Kadıoğlu#Premier Lig

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