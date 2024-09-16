Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe ve Jose Mourinho itirafı: Mutluydum ama EURO 2024 sonrası...

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Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına giren ve geçtiğimiz transfer döneminde 35 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınına dikkat çeken ifadeler kullandı.

The Athletic'e konuşan milli futbolcu, sarı - lacivertlilerden ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Kadıoğlu'nun sözleri:

"Fenerbahçe'ye geldiğim ilk sezon sadece bir maçta forma giydim. Geldiğimde takımın başında Cocu vardı ve onunla Felemenkçe konuşuyordum. İletişim kurmak kolaydı ancak iki ya da üç ay sonra Cocu ayrıldı."

"KOLAY DEĞİLDİ"

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"Hollanda'nın küçük bir şehrinden İstanbul'a gelmek benim için büyük bir adımdı ve adaptasyon kolay değildi. Her şeye uyum sağlamak için zamana ihtiyacım vardı."

"Fenerbahçe'de başardıklarımdan dolayı çok mutluyum. Yeteneklerime inanmaya devam ettim ve sonunda her şey yolunda gitti."

"Jose Mourinho her şeyi kazanmak istiyor, en önemli şey bu ve bunu gerçekleştirmek için bazı numaraları var. Ondan öğrendiğim en büyük ders yönetim şekli. Fabian Hürzeler de bundan söz etti. Eğer 1-0 öndeyseniz ya da sıkışık bir durumdaysanız akıllı davranmak gibi..."

"Fenerbahçe'de 6 yıl geçirdim. Oradaki taraftarlar beni seviyor ve ben de kulübü gerçekten seviyorum. Kadıköy'deki taraftarlar önünde oynamak inanılmazdı, özellikle de büyük maçlarda. Çok gürültülüydü, ıslık çalıyorlar, tezahürat yapıyorlar ve hiçbir şey duyamıyorsunuz. Maç sırasında takım arkadaşınızın ne söylediğini anlamak bile zor oluyor."

"BRIGHTON'DA ÇOK MUTLUYUM"

"EURO 2024 sonrası daha büyük bir lige adım atmanın ve kendimi geliştirmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın planı gerçekten ilginçti. Oyuncuların burada gelişebileceğini gösterdiler ve bazı isimleri daha büyük takımlara sattılar. Plan harikaydı, burada olduğum için çok mutluyum."

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"Türkiye'de üç günde bir maça çıkmaya alışmıştım. Çünkü Avrupa'da da oynuyorduk. Ancak burada maç sırasındaki yoğunluk ve tempo daha fazla. Bu yüzden en büyük farkın bu olacağını söyleyebilirim."