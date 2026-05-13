Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması! 'Belki bir gün geri dönerim'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 11:48

İngiltere Premier Lig kulübü Brighton'da forma giyen millî futbolcu Ferdi Kadıoğlu, verdiği bir röportajda Fenerbahçe'ye geri dönüş için yeşil ışık yaktı.

2024-2025 sezonunun başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertlilere net 30 milyon euro (bonuslar hariç) kazandırmıştı. Zaman zaman Fenerbahçe'ye geri döneceğiyle ilgili söylentiler çıkan milli futbolcudan resmi açıklama geldi.

BRIGHTON FORMASIYLA 48 MAÇA ÇIKTI
Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda toplamda 48 maça çıktı. 26 yaşındaki ofansif kanat oyuncusu, 48 karşılaşmada 3 gol atarken genel olarak performansıyla göz doldurdu.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Millî futbolcu, Kafa Sports'a verdiği röportajda Fenerbahçe hakkında gelen sorulara yanıt verdi. Sarı lacivertlilerin antrenman tesislerinin aile hissiyatı verdiğini vurgulayan Kadıoğlu, "Samandıra çok kompakt, sadece iki saha var. Ama dürüst olmak gerekirse Samandıra’yı gerçekten seviyordum. Aile hissi vardı. Çünkü bazen maçlardan önce tesiste uyumamız gerekiyordu." dedi.

"BELKİ BİR GÜN GERİ DÖNERİM"
Ferdi ayrıca geri dönüş sinyali de vererek şunları söyledi: "Fenerbahçe'den ayrılmak benim için gerçekten zordu. Fenerbahçe'yi gerçekten seviyorum. Ayrılırken verdiğim röportajda herkes görmüştür zaten. Fenerbahçe her zaman kalbimde. Kim bilir, belki bir gün geri dönerim. Buna söz veremem ama olursa güzel olur."

