Ferdi Kadıoğlu'ndan Jorge Jesus sözleri: "Katı bir teknik direktör, katı bir hoca"

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Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, “Şu anda sahip olduğumuz iyi bir plan var ve bunun üzerine çalışıyoruz. Şampiyonalar Ligi maçı ön elemesine kadar da bu planı sahada en iyi şekilde yansıtmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu yıl hedeflerimize ulaşacağız“ dedi.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Takım olarak defansif anlamda iyi olduklarını ifade eden Ferdi Kadıoğlu, “Rakip takıma çok fazla gol şansı vermedik ve hızlı bulduğumuz bir gol vardı bu da takım açısından olumlu bir netice olarak göze çarpıyor benim açımdan. Yüksek presle oynadık bugün takım halinde bunun neticesinde rakip yarı sahada çok fazla top kazanma imkanımız oldu. Top bizdeyken daha çok şans üretebilirdik. Ama biz en iyimizi sergilemeye çalışıyoruz ve gün gün hafta hafta çok daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Şu anda sahip olduğumuz iyi bir plan var ve bunun üzerine çalışıyoruz. Şampiyonalar Ligi maçı ön elemesine kadar da bu planı sahada en iyi şekilde yansıtmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu yıl hedeflerimize ulaşacağız” diye konuştu.

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“PERFORMANSIM GÜNDEN GÜNDE DAHA İYİYE GİDİYOR”

Ferdi Kadıoğlu, teknik direktörler kendisini nerede isterse oynayacağını kaydederek, “En iyimi ortaya koymaya çalışırım. Ve bana göre de performansım günden günde daha iyiye gidiyor. Sol bek pozisyonunda oynamaktan dolayı rahatım. Benim açımdan problem yok” şeklinde konuştu.

“JESUS, KATI BİR TEKNİK DİREKTÖR KATI BİR HOCA”

Jesus ile ilgili görüşleri sorulan Ferdi Kadıoğlu, “Katı bir teknik direktör katı bir hoca düşündüğü şeyleri direkt olarak söylemeye seven bir hoca. Hata yaptığınızda da iyi bir şey ortaya koyduğunuzda da bunu direkt olarak size söylüyor. Biz de bunlardan birçok şey öğreniyoruz. İdmanlarımız ağır geçiyor sıkı tempoda geçiyor ama bu biz oyuncular için odlukça iyi. Şu anda diğer hocalara nazaran farklı bir plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Planı sahada en iyi şekilde yansıtmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda bir kayıp yaşamadık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

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ATTILA SZALAI: "YENİ TAKTİĞE VE AKSİYONLARA ADAPTE OLMAMIZ GEREKİYOR"

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Attila Szalai de açıklamalarda bulundu. Kendileri için zor bir maç olduğunu ifade eden Szalai, ”Yapmış olduğumuz sıkı idman temposundan sonra bu tip maçlar zor olabiliyor çünkü hazırlık devremiz yoğun tempoda geçiyor. Genel olarak iyi iş çıkardık hem ofansif hem defansif olarak. Geliştirmemiz gereken noktalar yok değil. Yeni taktiğe ve aksiyonlara adapte olmamız gerekiyor. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“AKSİYON DURUMUNU GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Defans hattında iyi oyuncuların bulunduğunu kaydeden Szalai, “Hepsi iyi performans ortaya koyuyor, iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Birlikte oynamaktan keyif alıyoruz. Yeni bir taktik var. Aksiyon durumunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Oynatılmak istenen şeyi uygulamaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak da en iyisini ortaya koymak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

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“İSMAİL YÜKSEK HARİKA BİR OYUNCU“

İsmail Yüksek hakkında görüşleri sorulan Szalai, “Kendisi harika bir oyuncu, yüksek potansiyele sahip. Yaptıklarıyla bunu gösterdiğini düşünüyorum. Biz de O’nu destekliyoruz. Bugün 6 numarada oynadı ve iyi bir iş çıkardı, gururlu olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

“JESUS’UN TAKTİK, FELSEFE VE FİKİRLERİNE ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Szalai, Jorge Jesus hakkında, “Dünya futbolunda herkesin hocayı tanıdığını düşünüyorum. Çalışmış olduğu her yerde başarılıydı, iyi performans ortaya koydu takımlarında. Bizim de hedefimiz bu başarıyı yakalamak. Her gün ondan yeni şeyler öğreniyoruz. Video analizlerinde de yeni şeyler öğreniyoruz. Şu anda onun taktik, felsefe ve fikirlerine adapte olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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“DİNAMO KİEV MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ”

Dinamo Kiev maçı ile ilgili ise Szalai, “İyi takım o yüzden Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Ben takımım için her şeyi vermek istiyorum bunun için çabalıyorum” dedi.