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Fenerbahçe, yaz döneminde Şampiyonlar Ligi vizesi aldıktan sonra Ferdi Kadıoğlu’nun durumunu sormuş ancak olumsuz yanıt almıştı. Yönetim, bu transferden vazgeçmedi ve Milli yıldızın durumunu takibe aldı.

Ferdi, bu sezon Brighton’da geçmiş yıllardaki kadar forma giyemedi. Başarılı oyuncu, sol bekte De Cuyper, Boscagli ve Hadjam, savunmanın sağında ise Wiefer ve Costinha ile kıran kırana bir rekabet yaşıyor. Fenerbahçe, ilk devre sonunda bir hamle daha yapmayı planlıyor.

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İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında MKM Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Hull City, ikinci sıradaki Brighton’ı 2-0 mağlup etmişti. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabaka sonrası Ferdi Kadıoğlu, stadyum dışında bekleyen taraftarlara imza dağıtırken verdiği Fenerbahçe yanıtı gündem olmuştu.

Amatör kameraya yansıyan görüntüde Fenerbahçeli bir taraftarın, "Ferdi, Fenerbahçeliler seni çok özledi. Sen özlemedin mi bizi?" sorusuna Ferdi Kadıoğlu gülümseyerek, "Evet özledim" yanıtını verdi.

2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig devinde Brighton'a 2024'te transfer olmuştu. Milli futbolcu için 30 milyon euro ödeyen İngiliz ekinde bu sezon 11 maçta süre alan 27 yaşındaki futbolcu gol veya asist kaydedemedi.