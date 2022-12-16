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Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çiftinden evlilik kararı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ferdi'ye takılmıştı...

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#Ferdi Kadıoğlu#Sera Vrij#Ferdi Kadıoğlu Sera Vrij
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 10:43

Fenerbahçe'nin genç ve yetenekli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir mutlu bir beraberlik yaşadığı Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile evlenmeye karar verdi.

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Fenerbahçe forması giyen futbolcu Ferdi Kadıoğlu, mutlu bir beraberlik yaşadığı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij ile 2023 senesinde hayatını birleştirme kararı aldı.

Ali Koç 'Aferin Ferdi' diyerek takılmıştı

Yeni sözleşme töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önünden geçen genç kıza 'Sen kimsin?' demişti. Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij, 'Ferdi' cevabını verince Ali Koç 'Girlfriend?' diye sormuş, evet yanıtını aldığında ise Ferdi Kadıoğlu'na dönerek 'Aferin Ferdi' ifadelerini kullanmıştı. Bu diyalog ortamda gülüşmelere sebep olmuştu.

Ferdi'nin başarısının sırrı

Ferdi Kadıoğlu’nun formunun her hafta daha da yukarıya doğru ivme kazanması, yüzünün daha fazla gülmesiyle doğru orantılı olduğu, her ikisinin de altında yatan gerçek sırrın ‘aşk’ olduğu ortaya çıktı. İki yıla yaklaşan bir süredir Sera Vrij’le yaşadığı düzgün ve seviyeli arkadaşlığın genç futbolcuya çok yaradığı ve Sera’nın Ferdi’nin hayatına renk getirdiği öğrenildi.

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Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çiftinden evlilik kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ferdiye takılmıştı...

Yalnızlığı Sera ile yendi

Fenerbahçe’ye henüz 16 yaşını bitirdiği günlerde transfer olan Ferdi Kadıoğlu’nun genç yaşında ailesinden kopması, Türkçe’yi anlıyor olsa da konuşamaması onu ilk yıllarında zorluklara ve yalnızlığa iterken, bu durum form grafiğine de olumsuz yansımıştı. İki yıldır genç futbolcunun yükselen formunda onu adeta yeniden keşfeden Pereira ve Jesus kadar, Hollandalı kız arkadaşı Sera ile yaşadığı aşkın da büyük etkisi var.

İş ve okul bir arada

Hollanda doğumlu olan Sera Vrij, ülkesinde güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibi. Sera Vrij, bununla beraber Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi’nde öğrenim hayatına devam ediyor.

Babası 'Cyborg' lakaplı dövüş ustası

Ferdi’nin aşkı Sera’nın babası Hollanda’da ünlü bir karma dövüş sporcusu olan Dick Vrij. Hollanda basınının insan ile makinenin birleşimiyle ortaya çıkan robot kahraman Cyborg lakabı taktığı Vrij’in 15 maçta 7 galibiyeti bulunuyor.

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Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij kimdir?

Sera Vrij'in Hollanda'da dünyaya geldiği öğrenildi. Hem okul hem de iş ile ilgilenen Hollandalı güzel Sera Vrij'in Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi'nde öğrenim hayatına devam ettiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra güzellik sektöründe çalışan Sera Vrij'in Hollanda'da güzellik, kozmetik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren Vitalderma isimli güzellik merkezinin sahibi olduğu ortaya çıktı.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij çiftinden evlilik kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ferdiye takılmıştı...

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#Ferdi Kadıoğlu#Sera Vrij#Ferdi Kadıoğlu Sera Vrij

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