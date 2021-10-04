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Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Üç ihtimal var...

#Ferdikadıoğlu#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe
Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Üç ihtimal var...

Bu sezon yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yapmak üzere. Son olarak Haziran ayında Hollanda U21 Milli Takımı ile sahaya çıkan Kadıoğlu, 7 Ekim'de 22 yaşına girecek. Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki futbolcusunun önünde üç seçenek bulunuyor.

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Spor Arena Detay - Fenerbahçe'de bu sezon 12 resmi maçta 11 kez forma giyen Ferdi Kadıoğlu, istikrarlı performanslarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Altay karşısında 1 gol ve 1 asist ile takımına 3 puanı getiren, Giresunspor maçında da bir gol kaydeden Ferdi, Kasımpaşa maçı performansıyla da beğeni topladı. Henüz milli takım tercihini yapmayan Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Kanada doğumlu Hollandalı, babası ise Türk. Peki Hollanda'da doğan 21 yaşındaki genç yıldızın tercihi ne?

Bu sezon yakaladığı çıkışın ardından Kanada Millî Takımı’ndan davet alan Ferdi Kadıoğlu, alt yaş seviyelerinde Hollanda'nın tüm takımlarında yer aldı. Hollanda'da birlikte çalıştığı hocaları Ferdi Kadıoğlu'na ikna turlarına başlarken topa giren bir başkan isim A Milli Takım kalesini de koruyan takım arkadaşı Altay Bayındır oldu.

ALTAY BAYINDIR: TÜRK MİLLİ TAKIMINI İSTER DİYE DÜŞÜNÜYORUM

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Son üç sezondur Fenerbahçe forması giyen Ferdi'nin yakın arkadaşlarından Altay Bayındır, kritik tercih öncesi ipucunu verdi. Altay, Ferdi Kadıkoğlu ve milli takım tercihi hakkında, "Ferdi gerçekten çok beyefendi, çok düzgün bir çocuk. Takımın en eskilerinden biri Ferdi. Çok iyi niyetli şekilde mücadele ediyor. Diyaloğumuz çok iyi. Bu onun kararı. Türk milli takımını çok ister diye düşünüyorum. Ancak nihayetinde karar kendisine aittir." ifadelerini kullanıyor.

TÜRKİYE'DEN HENÜZ BİR TEKLİF YOK

21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'na Türkiye’den henüz resmi bir teklif yok. Türkiye’nin yeni hocası Stefan Kuntz’un Ferdi hakkında bilgiler topladığı ifade ediliyor.

Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Üç ihtimal var...

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU GEREKLİ

Ferdi Kadıoğlu'nun şu an ne Hollanda ne de Türkiye için forma giymesi netlik kazanmazken, bu konuda edinilen bilgilere göre genç oyuncunun öncelikle hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi, sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması gerekiyor.

7 EKİM'DE 22 YAŞINA GİRECEK

Son olarak Haziran ayında Hollanda U21 Milli Takımı ile sahaya çıkan Kadıoğlu, 7 Ekim'de 22 yaşına girecek. Hollanda U21 takımında 21 yaşında oynadığı için ve şu anda davet görmediği için başarılı oyuncunun, Türkiye adına oynama hakkı bulunuyor.

Ancak kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması, sonrasında da federasyonun FIFA nezdinde başvuru yapması gerekiyor. Ferdi Kadıoğlu, şu an Fenerbahçe'de Türkiye ligi kuralları gereği mavi kart ile Türk statüsünde forma giyiyor.

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BABASI KİMLİĞİ PAYLAŞTI, DAHA SONRA SİLDİ

Ferdi Kadıoğlu'nun babası, sosyal medya hesabından oğlunun kimliğini paylaştı. Ancak daha sonra bu paylaşımı sildi.

Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Üç ihtimal var...



Arşiv - Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye Uzanan Kariyeri

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