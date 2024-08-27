Ferdi Kadıoğlu transferindeki 'sessizlik' merak konusu oldu! İşte nedeni...

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Fenerbahçe ve Premier Lig ekibi Brighton'ın transferinde anlaşmaya vardığı Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrolü ve imza için 23 Ağustos'ta İngiltere'ye gitti.

23 Ağustos'ta saat 20.30 uçuşuyla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İngiltere'ye uçan milli futbolcunun tesislerden girdiği anların fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Brighton ile 5 yıllık anlaşmaya varan Ferdi Kadıoğlu'nun bonuslarla birlikte 40 milyon Euro'ya yaklaşan bir bonservis ücretiyle İngiliz ekibine imza atması beklenirken uzun süren sessizlik özellikle sosyal medyada merak konusu oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'ye gidişinin üzerinden 4 gün geçerken resmi açıklamanın henüz yapılmamasının nedeninin son detayların görüşülmesi olduğu öğrenildi.

Transferde olumsuz bir durum yaşanmazken resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.