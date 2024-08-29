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Ferdi Kadıoğlu tarzıyla da gündem oldu! 'Futbolundan önce şıklığını konuşturdu'

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Kadıoğlu#Brighton#Fenerbahçe
Ferdi Kadıoğlu tarzıyla da gündem oldu Futbolundan önce şıklığını konuşturdu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 07:00

Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarlarla tanışırken, şıklığıyla da göz kamaştırdı.

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Catherine Zeta Jones, Jessica Alba gibi isimleri giydiren Türk moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu kıyafetle ilgili, "Modern ve cool, kendisine yakışmış, zorlama görünmeyen abartısız şıklıkla sahaya çıktı. Dünyada ve bizdeki bazı futbolcuların logolarla süslü abartılı tarzından sonra çok güzel geldi" değerlendirmesini yaptı.

"KIYAFETLERİ KONUŞULACAK"

Kelebek moda yazarı Hande Can da şu görüşleri paylaştı: "Ferdi tribünleri selamlarken stili ile de ses getirdi. Krem rengi kruvaze kesim keten takım elbisesi ve kahverengi ayakkabıları ile performansı kadar kıyafetleri ile de oldukça konuşulacak. Ferdi’nin hızlı girişi sezon boyunca renkli görüntüleri de beraberinde getireceğine benziyor."

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KIZ ARKADAŞI SEÇMİŞ

Ferdi’nin kıyafetini Tadic’in hediye ettiği söylense de kıyafet seçimini kız arkadaşı Sera Vrij’in yaptığı öğrenildi.

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Ferdi Kadıoğlu tarzıyla da gündem oldu Futbolundan önce şıklığını konuşturdu

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#Ferdi Kadıoğlu#Brighton#Fenerbahçe

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