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Ferdi Kadıoğlu tarihe geçti: Rekor bonservis

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Süper Lig
Ferdi Kadıoğlu tarihe geçti: Rekor bonservis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 18:55

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım formasıyla harikalar yaratan Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol beki Ferdi Kadıoğlu, piyasa değerini yükseltti ve tarihe geçti.

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te gösterdiği performansla değerini arttırdı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrası turnuvada boy gösteren futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

Transfermarkt'ın yaptığı güncellemeyle Ferdi Kadıoğlu değerini 9 milyon Euro artırarak Süper Lig tarihinde bugüne kadar gelen transferler hariç hiçbir futbolcunun ulaşamadığı piyasa değerine ulaştı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro'ya yükselen Ferdi KadıoğluSüper Lig tarihinde bugüne kadar hiçbir oyuncunun ulaşamadığı piyasa değerine ulaştı.

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Süper Lig

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