Ferdi Kadıoğlu tarihe geçti: Rekor bonservis

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te gösterdiği performansla değerini arttırdı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrası turnuvada boy gösteren futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

Transfermarkt'ın yaptığı güncellemeyle Ferdi Kadıoğlu değerini 9 milyon Euro artırarak Süper Lig tarihinde bugüne kadar gelen transferler hariç hiçbir futbolcunun ulaşamadığı piyasa değerine ulaştı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro'ya yükselen Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig tarihinde bugüne kadar hiçbir oyuncunun ulaşamadığı piyasa değerine ulaştı.