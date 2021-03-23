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GeriFutbol Ferdi Kadıoğlu: "Şenol Güneş'le görüştüm, dikkatlice düşünmek istiyorum..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Ferdi Kadıoğlu: "Şenol Güneş'le görüştüm, dikkatlice düşünmek istiyorum..."

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Ferdi Kadıoğlu: "Şenol Güneş'le görüştüm, dikkatlice düşünmek istiyorum..."

Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda dikkatlice düşünmek istediğini belirtti.

Babası Türk, annesi Kanadalı olan ve Hollanda'da dünyaya gelen Ferdi, milli takım kariyeri hakkında Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuştu.

21 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek." ifadelerini kullandı.

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Hollanda'nın farklı yaş kategorilerindeki genç milli takımlarında forma giyen Ferdi, 2018 yılında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

 

Ferdi Kadıoğlu: Şenol Güneşle görüştüm, dikkatlice düşünmek istiyorum...

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