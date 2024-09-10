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Ferdi Kadıoğlu sakatlığını atlattı, hocasına mesaj gönderdi!

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#Brighton#Ferdi Kadıoğlu#Transfer
Ferdi Kadıoğlu sakatlığını atlattı, hocasına mesaj gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 23:02

Brighton'a transfer olduktan sonra çıktığı antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu sakatlığını atlattı ve ilk maçı için hocasına mesaj gönderdi.

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Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.

A Milli Takım kadrosuna da alınmayan Ferdi'den iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan 24 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalara başladı.

Durumuyla ilgili The Athletic'e konuşan Ferdi; "Takımla birlikte 2 gündür antrenmana çıkıyorum. Ipswich maçının kadrosunda olmayı umut ediyorum" ifadelerini kullanıp teknik direktör Hürzeler'e mesaj gönderdi.

Brighton, 14 Eylül Cumartesi günü Premier Lig'de Ipswich Town'ı konuk edecek.

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#Brighton#Ferdi Kadıoğlu#Transfer

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