Ferdi Kadıoğlu sakatlığını atlattı, hocasına mesaj gönderdi!

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Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.
A Milli Takım kadrosuna da alınmayan Ferdi'den iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan 24 yaşındaki futbolcu, takımla çalışmalara başladı.
Durumuyla ilgili The Athletic'e konuşan Ferdi; "Takımla birlikte 2 gündür antrenmana çıkıyorum. Ipswich maçının kadrosunda olmayı umut ediyorum" ifadelerini kullanıp teknik direktör Hürzeler'e mesaj gönderdi.
Brighton, 14 Eylül Cumartesi günü Premier Lig'de Ipswich Town'ı konuk edecek.