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Ferdi Kadıoğlu oynadı, Brighton kazandı

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#Premier Lig#Brighton#Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu oynadı, Brighton kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 19:28

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Brighton & Hove Albion, Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı maçta deplasmanda Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti. 

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Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, Premier Lig'in 8. haftasında Newcastle United'a konuk oldu.

Brighton, 35. dakikada Welbeck'in attığı golle Newcastle United deplasmanından 1-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı. Galibiyet golünü kaydeden İngiliz futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası 81. dakikada sahayı sedyeyle terk etti.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Brighton'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, Newcastle United maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de 3 maçta, İngiltere Lig Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi. Milli futbolcu bu maçlarda 1 gol kaydetti.

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#Premier Lig#Brighton#Ferdi Kadıoğlu

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