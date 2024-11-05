Ferdi Kadıoğlu, İngilizleri kendine hayran bıraktı

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Premier Lig'de Liverpool maçında Brighton'da ilk Premier Lig golünü atan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de yine gündem oldu.

İngiltere'nin etkili yayın organından The Athletic'te Ferdi Kadıoğlu'nun yetenekleri ve çok yönlü oyun kimliğinden bahsedildi.

'Ferdi Kadıoğlu hızla Brighton'ın Milner tarzı çok yönlü yeni tehdidi haline geliyor' başlıklı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"İLGİ ÇEKİCİ BİR SEÇİM"

"Hollanda doğumlu Türk oyuncunun ülkesinde ve eski kulübü Fenerbahçe'de en çok kullanıldığı mevki bu olsa da Kadıoğlu, Hürzeler tarafından sağ bekte de görevlendirildi. Ancak sağ kanat oyuncusu olarak Kadıoğlu, Hürzeler tarafından ilgi çekici bir seçim. Bu rol için çok sayıda olasılık var ancak bunlardan ikisi şu anda Alman hoca için mevcut değil."

"FERDİ KADIOĞLU O KADAR İYİ Kİ..."

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"Sağ kanat oyuncusu olarak oynadığınızda, sol bek olarak oynadığınızdan farklı bir profil ya da farklı prensipler gerekir. Bu yüzden bir oyuncunun sürekli olarak tek bir pozisyonda oynamasını tercih ederim. Ancak diğer bir husus da Ferdi o kadar iyi ki hem zihninde hem de vücudunda birden fazla pozisyonda oynayabilecek esnekliğe sahip.

9 TRANSFERDEN TEK SAVUNMACI

"Teorik olarak Kadıoğlu, Brighton'ın toplamda yaklaşık 200 milyon sterlin maliyetle yaptığı dokuz yaz transferinin tek savunma oyuncusuydu. 25 milyon sterlinlik bu transfer o dönemde sol bekte Estupinan'a rakip olarak görülüyordu ancak şimdi savunmanın yanı sıra hücumda da yer alabileceğini gösteriyor."