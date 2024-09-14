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Ferdi Kadıoğlu ilk kez süre aldı, Brighton puan kaybetti

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#Premier Lig#Brighton#Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu ilk kez süre aldı, Brighton puan kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 19:18

İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Brighton evinde Ipswich Town ile 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 67. dakikada oyuna girerek Premier Lig'de ilk kez forma giydi.

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Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Brighton, 4. hafta maçında Ipswich Town ile 0-0 berabere kaldı ve beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

Sakatlığını atlatıp yedek kulübesinde maça başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 67. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna girdi ve yeni takımında ilk kez maç heyecanı yaşadı.

Bu sonucun ardından namağlup serisi devam eden Brighton puanını 8'e yükseltti. Ipswich Town ise puanını 2 yaptı.

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#Premier Lig#Brighton#Ferdi Kadıoğlu

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