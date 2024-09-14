Ferdi Kadıoğlu ilk kez süre aldı, Brighton puan kaybetti

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Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Brighton, 4. hafta maçında Ipswich Town ile 0-0 berabere kaldı ve beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

Sakatlığını atlatıp yedek kulübesinde maça başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 67. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna girdi ve yeni takımında ilk kez maç heyecanı yaşadı.

Bu sonucun ardından namağlup serisi devam eden Brighton puanını 8'e yükseltti. Ipswich Town ise puanını 2 yaptı.