Ferdi Kadıoğlu ilk golünü attı, İngiltere'yi salladı: 'Bir yıldız doğuyor... | Taraftarlardan hocasına sitem: Bek oynamamalı, yeteneği heba ediliyor'

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Fenerbahçe formasıyla 204 maça çıkan ve oynadığı futbolla adından söz ettiren milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmuştu.

30 milyon euro bedelle katıldığı İngiliz ekibinde ilk golünü kaydeden Kadıoğlu, İngiliz basınını ve taraftarları kendine hayran bıraktı.

Brighton & Hove Albion'un Liverpool deplasmanında boy gösterdiği maçın 14. dakikasında kendi başlattığı atakta ceza sahası içinden yaptığı müthiş vuruşla fileleri havalandıran Ferdi Kadıoğlu, takımını 1-0 öne geçirmeyi başarmıştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında geri dönen Arne Slot'un ekibi, 70. dakikada Cody Gakpo'nun attığı golle skora dengeyi getirdi. Liverpool, Mohamed Salah'ın 72'de attığı golle maçı 2-1'lik skorla kazandı.

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İngiliz basını ve Brighton taraftarları mücadelede Ferdi'nin performansına ve attığı gole ayrı parantez açarak şu ifadeleri kullandı:

'BEK OYNAMAMALI! YETENEĞİ HEBA EDİLİYOR'

Brighton taraftarları:

- "Ferdi Kadıoğlu bek pozisyonuna hapsolmuş 10 numara bir oyuncu. Ne yazık ki ona defansif görevler verilerek yeteneği heba ediliyor."

- "Adam aynı maçta sağ kanat, sağ bek ve orta saha oynuyor!"



- "Bizi Liverpool karşısında öne geçirdi. Valentin Barco'ya çok benzeyen bir oyuncu"

İngiliz basını:

'TESADÜF DEĞİL'

İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşu The Sun: "Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda tesadüfi bir şey yoktu. Bu yaz Fenerbaçe'den 25 milyon sterline transfer edilen Türk bek oyuncusu, Caoimhin Kelleher'in üzerinden topu aşırarak ilk Premier Lig golünü attı"

'BİR YILDIZ MI DOĞUYOR'

Football Daily: "Bir yıldız mı doğuyor? Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig defterini Liverpool'a karşı müthiş bir vuruşla açtı."

'HARİKA BİTİRİŞ'

Brighton yerel basınından The Argus: "Mitoma'nın içeriye gönderdiği topun Welbeck ve Rutter'ı aşmasının ardından Ferdi Kadıoğlu kaleciyi avlayıp uzak direk dibine harika bir bitiriş yaptı."

RESMİ HESAPLAR PAYLAŞTI

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Premier Lig'in resmî X hesabı: "Ferdi Kadıoğlu ilk Premier Lig golünü atarak Brighton'ı Liverpool karşısında öne geçirdi"

Brighton'ın resmî Web sitesi: "Ferdi Kadıoğlu için ne büyük bir an! Premier Lig'deki ilk golüyle bizi öne geçirdi"