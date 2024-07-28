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Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye yeni teklif! Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı

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#Transfer#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçeye yeni teklif Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 08:32

EURO 2024'te gösterdiği performansla kendisini takip eden kulüpleri bir kez daha büyüleyen Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig ekibi Brighton 27 milyon euroluk teklifini revize edip Fenerbahçe'ye iletti.

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Fenerbahçe formasıyla son iki sezondaki performansını EUR 2024'te taçlandıran Ferdi Kadıoğlu, transferde dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Ülkemizde transfer döneminin gözde ismi haline gelen Ferdi'ye talip olan Brighton, Fenerbahçe'nin kapısını 27 milyon euro ile çalmış ancak ret cevabı almıştı. Fenerbahçe'nin ilgi gören oyuncuları için her fırsatta 'Satmayı düşünmüyoruz' açıklaması yapması, daha yüksek tekliflerin masaya gelmesine sebep oluyor.

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YENİ TEKLİF!

Fanatik'in haberine göre Premier Lig ekibi, teklifini 33 milyon euroya yükselterek Fenerbahçe'ye iletti. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcuyu göndermeye sıcak bakmıyor. Mourinho'nun da raporu Ferdi'nin takımda kalması yönünde.

51 MAÇA ÇIKTI

24 yaşındaki Ferdi, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkıp 3 gol ve 5 asistle takıma katkı yapmıştı. Ferdi ayrıca milli formayla da 9 mücadelede boy gösterdi.

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Yıldız futbolcu, yeni sezonun ilk resmi maçında Lugano ağlarına şık bir gol attı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu

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