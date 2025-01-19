Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor!

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İngiltere Premier Lig'de kasım ayında Brighton'ın Liverpool ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Brighton kariyerine iyi bir başlangıç yapan ancak Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası ayak parmağından operasyon geçiren milli futbolcunun çalışmalara başladığı açıklandı.
Brighton, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 25 yaşındaki oyuncunun geri dönüşe hazır olduğunu kaydetti.
Spor salonunda çalışmalarına başlayan Ferdi Kadıoğlu için Brighton, "Ferdi'nin geri dönüşü sürüyor" notunu düştü.
İşte Brighton'ın yaptığı paylaşım: