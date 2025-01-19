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Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Kadıoğlu#Brighton#Premier Lig
Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 00:05

İngiltere Premier Lig'de oynanan Liverpool maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, geri dönüş hazırlıklarına başladı.

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İngiltere Premier Lig'de kasım ayında Brighton'ın Liverpool ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Brighton kariyerine iyi bir başlangıç yapan ancak Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası ayak parmağından operasyon geçiren milli futbolcunun çalışmalara başladığı açıklandı.

Brighton, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 25 yaşındaki oyuncunun geri dönüşe hazır olduğunu kaydetti.

Spor salonunda çalışmalarına başlayan Ferdi Kadıoğlu için Brighton, "Ferdi'nin geri dönüşü sürüyor" notunu düştü.

İşte Brighton'ın yaptığı paylaşım:

Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor

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#Ferdi Kadıoğlu#Brighton#Premier Lig

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