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Ferdi Kadıoğlu gelişmesini duyurdu! Acun Ilıcalı açıklamıştı, Fenerbahçe ile Brighton...

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#Transfer#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu gelişmesini duyurdu Acun Ilıcalı açıklamıştı, Fenerbahçe ile Brighton...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 15:20

Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Ferdi Kadıoğlu için yeni bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği konusunda belirsizlik devam ederken flaş bir gelişme duyuruldu.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA VEDALAŞTI İDDİASI

Adana Demirspor maçının 88. dakikasında oyundan çıkarken taraftarlarla vedalaşan, Lille karşılaşmasında da sakatlığı nedeniyle oynamayan Ferdi’nin geleceği merak ediliyordu.

BRIGHTON 35 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Geçtiğimiz hafta Brighton&Hove Albion Kulübü, milli futbolcunun bonservisi için 33 milyon Euro’su garanti, 2 milyon Euro’su bonus olmak üzere toplam 35 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıkmıştı.

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ACUN ILICALI 'ÇALŞIYORUZ' DEDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Beyaz TV'ye Ferdi Kadıoğlu'nun durumu hakkında konuştu.

Ilıcalı "Lionel Messi'yi getirseydik, 'Messi dışında kimi aldınız?' mı diyecektiniz? Ferdi Kadıoğlu'nun gitmemesi için çalışıyoruz. Zaten bu takım rekor puan topladı. En-Nesyri geldi. Solda biri var yatırıyor, kaldırıyor. Bunları görmeyenler, kör olanlar varsa beklesin biraz. Allan Saint-Maximin yıldız, 1,5 ayda getirdik. Kylian Mbappe'yi getireceğimizi düşünmüyordunuz herhalde!" dedi.

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Ferdi Kadıoğlu gelişmesini duyurdu Acun Ilıcalı açıklamıştı, Fenerbahçe ile Brighton...

FABRIZIO DUYURDU: FERDİ TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Fabrizio Romano'nun son dakika geçtiği habere göre; Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile sözleşme şartlarında yüzde 100 anlaşma sağladı. Milli oyuncu, bu fırsatı kullanmak ve Brighton'a transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe ile Brighton arasındaki bonservis pazarlığı devam ettiği ve Ferdi'nin beklemede olduğu kaydedildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu

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