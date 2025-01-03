Ferdi Kadıoğlu gece yarısı sakatlık durumunu paylaştı, destek mesajları yağdı! 'Bütün çabalarıma rağmen...'

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Yaz transfer döneminde geleceği tartışma konusu olan ve birçok talibi bulunan Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, attığı imza sonrası takımına kısa sürede adapte olmuştu.

Kısa sürede ilk 11'de forma şansı bulan milli futbolcu, 2 Kasım 2024'te oynanan Liverpool maçında sakatlanmıştı. Tedavi süreci hemen başlayan yıldız ismin ne zaman geri döneceği merak ediliyordu.

Ferdi Kadıoğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla son durumuna dair bilgi verdi.

"TÜM ÇABALARIMA RAĞMEN DAHA UZUN SÜRDÜ"

25 yaşındaki futbolcunun paylaştığı fotoğrafta değneklerle ayakta durduğu görülürken, şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz aylarda, başlarda hızlıca iyileşeceğini düşündüğüm bir sakatlıktan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışıyordum. Fakat bütün çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen iyileşme sürecim beklediğimden daha uzun sürdü.

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Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, tam bir iyileşme için doğru adımın 2 Ocak tarihinde bir operasyon geçirmem olduğuna karar verdik. Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil, ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımım için sahada her şeyimi vermek için kararlıyım. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim."

HÜRZELER ÖZEL OLARAK İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'den Brighton'a transferiyle Türk ve dünya basınında ses getiren Kadıoğlu için İngiliz ekibinin teknik direktörü Fabio Hürzeler'in yoğun çaba sarf ettiği öğrenilmişti.

Alman çalıştırıcının Ferdi Kadıoğlu için transfer komitesine baskı yaptığı ve genç futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ortaya çıkmıştı.

SON DÖNEMDEKİ SAKATLIKLAR TESADÜF MÜ?

Türkiye'den son dönemde Avrupa'ya transfer olan isimlerin yaşadıkları sakatlıklar dikkat çekiyor. Ferdi Kadıoğlu, Sacha Boey ve Arda Güler'in, Türkiye'den Avrupa'ya transferi sonrası yaşadığı sakatlıklar, "Türkiye'deki çalışma sisteminde mi sorun var?" sorusunu akıllara getirmişti.

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Özellikle Ferdi ve Boey gibi fizik ve atlet özellikleriyle ön plana çıkan ve Türkiye'de atletizmleriyle fark yaratan iki oyuncunun sakatlıkları ülkemizdeki çalışma sisteminin ve antrenman metotlarının sorgulanmasına neden oldu.

Fenerbahçe'den Brighton'a 24 Ağustos'ta transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde ilk olarak 30 Ağustos'ta sakatlık yaşamış ve 11 gün formasından uzak kalmıştı.

Bu kez sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilen milli futbolcunun iyileşme süresinin de beklenilenden daha uzun süreceği öngörülüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Brighton formasıyla 8 resmi maçta görev yapan Ferdi Kadıoğlu, 2 kez gol sevinci yaşamıştı. Sezonu Fenerbahçe'de açan başarılı futbolcu, sarı - lacivertlilerde de 5 maçta 1 gollük katkı sağlamıştı.