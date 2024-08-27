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Ferdi Kadıoğlu, gözyaşlarıyla Fenerbahçe’ye veda etti

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Transfer
Ferdi Kadıoğlu, gözyaşlarıyla Fenerbahçe’ye veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 22:54

Fenerbahçe’den Premier Lig ekiplerinden Brighton’a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli camiaya veda etti.

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Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilere camiaya gözyaşlarıyla veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Beni her zaman Fenerbahçeli Ferdi olarak hatırlayın, hepinizi çok seviyorum… İlk günden itibaren kendimi evimde gibi hissettiren, üzerimde emeği olan başkanımıza, yöneticilerimize, hocalarıma, birlikte mücadele verdiğim takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu, gözyaşlarıyla Fenerbahçe’ye veda etti

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Transfer

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