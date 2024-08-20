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Ferdi Kadıoğlu derken Fenerbahçe'nin bir başka yıldızına daha talip çıktı! 65 milyon euro...

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Sebastian Szymanski
Ferdi Kadıoğlu derken Fenerbahçenin bir başka yıldızına daha talip çıktı 65 milyon euro...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 09:24

Trendyol Süper Lig'de sezona 4 puanla başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılacağına dair çıkan iddiaların ardından Sebastian Szymanski için de dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'e ise 4 puanla başlamıştı. Sarı - lacivertliler için transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa kulüplerinin gündemindeki Ferdi Kadıoğlu için Brighton'ın 35 milyon euroluk teklif yaptığı ve Fenerbahçe'nin kararının beklendiği iddia edilmişti.

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FERDİ'DEN SONRA BİR DE SZYMANSKI

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merakla beklenirken, takımın bir diğer yıldızı Sebastian Szymanski için de dikkat çeken bir haber ortaya atıldı.

Fanatik'in haberine göre Napoli, Polonyalı futbolcu için daha önce 25 milyon euroluk bir teklif hazırlamıştı.

Serie A devinin ligin ilk haftasında Verona'ya karşı aldığı 3-0'lık yenilgi sonrası teknik direktör Antonio Conte'nin transferin hızlandırılması için talimat verdiği ifade edildi.

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30 MİLYON EURO

İtalyan çalıştırıcının Sebastian Szymanski'yi kadrosunda görmeyi çok istediği ve Napoli'nin yapacağı yeni teklifin 30 milyon euroyu bulabileceği kaydedildi.

Ferdi Kadıoğlu derken Fenerbahçenin bir başka yıldızına daha talip çıktı 65 milyon euro...

Fenerbahçe Yönetimi'nin ise bu teklif karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

MOU SICAK BAKMIYOR

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı yakınken teknik direktör Jose Mourinho'nun Szymanski'nin de ayrılığına yeşil ışık yakmasının beklenmediği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Sebastian Szymanski

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