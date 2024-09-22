Ferdi Kadıoğlu çok öfkelendi! Tartışma çıktı, hakem oyunu durdurdu

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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.
Premier Lig'de 5. hafta maçında Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton ile Nottingham Forest 2-2 berabere kaldı.
Nottingham Forest, mücadelenin 13. dakikasında Wood'un penaltısıyla öne geçti. Brighton & Hove Albion 42. dakikada Hinshelwood ve 45. dakikada Welbeck ile üst üste goller bularak maçta 2-1 öne geçti.
Maçın 70. dakikasında Ramon Sosa, Nottingham'a yeniden beraberliği getirdi ve skoru belirledi: 2-2.
Bu sonuçla birlikte Brighton & Hove Albion ve Nottingham Forest 9 puana yükseldi.
FERDİ ÇOK ÖFKELENDİ
Brighton forması giyen milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, yedek soyunduğu Nottingham Forest maçında rakip futbolcu Alex Moreno ile gerginlik yaşadı.
Müsabakanın 33. dakikasında Ferdi Kadıoğlu ile Alex Moreno arasında yaşanan gerginlik sonrası hakem oyun durdurdu.
Nottingham Forest sol kanattan Alex Moreno ile taç atışı kullanmaya hazırlanırken Alex Moreno'nun ağır hareketleri üzerine saha kenarında ısınan Ferdi Kadıoğlu sinirlerine hakim olamadı.
Elinde topu yere bırakan Moreno'ya öfkelenen Ferdi Kadıoğlu, topu alıp hızlı oynaması için sinirli bir şekilde rakibine verdi.
İki futbolcu arasında sözlü tartışma yaşanırken hakem araya girdi ve tartışma büyümeden yatıştırıldı.
👀 Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu ile Nottingham Forest'tan Alex Moreno arasında gerginlik yaşandı! #PL pic.twitter.com/KI6VEAaAfB— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 22, 2024