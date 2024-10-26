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Ferdi Kadıoğlu çıktı, Brighton kabusu yaşadı! 4 gollü maçta 90+3. dakika şoku

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#Premier Lig#Ferdi Kadıoğlu#Brighton
Ferdi Kadıoğlu çıktı, Brighton kabusu yaşadı 4 gollü maçta 90+3. dakika şoku
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 19:31

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun 11 başladığı maçta Brighton, konuk ettiği Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı.

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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, konuk ettiği Wolverhampton ile 2-2 berabere kaldı.

Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-0 öne geçen Brighton, skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Brighton & Hove Albion'un gollerini 45. dakikada Danny Welbeck ve 85. dakikada Evan Ferguson kaydetti.

Wolverhampton'a puanı getiren goller ise 88. dakikada Rayan Ait-Nouri ve 90+3. dakikada Matheus Cunha'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 72 dakika sahada kaldı.

Brighton & Hove Albion bu sonuçla 16 puanla 5. sırada yer aldı. Wolverhampton ise 2 puanla 19. sırada kaldı.

Brighton, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool'a konuk olacak. Wolverhampton ise Crystal Palace'yi ağırlayacak.

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#Premier Lig#Ferdi Kadıoğlu#Brighton

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