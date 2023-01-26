Ferdi Kadıoğlu: Avrupa'da oynama hayalim var!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli ekibin bu sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ferdi Kadıoğlu'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Fenerbahçe'ye ilk geldiğim sezon fazla şans bulamadım ve bu da beni zorluyordu. Son 3 sezon daha fazla forma şansı buldum ve bu da beni güçlendirdi. Tabii ki de Avrupa'ya gidip orada futbol oynama hayalim var ancak şu anki tek hedefimiz şampiyonluk. Tamamen Fenerbahçe'ye odaklıyım. Hangi pozisyonda oynadığım çok fazla önemli değil. Performansıma odaklanıyorum."

"Favori pozisyonum 10 numara ama kenarda oynamaktan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. Oynadığım her pozisyonda başarılı olduğumu düşünüyorum. Hocam bana görev verdiği takdirde hangi pozisyon olursa olsun oynarım."

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