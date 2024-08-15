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Ferdi Kadıoğlu adım adım Brighton'a! Menajeri Fenerbahçe'ye kararı iletti

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#Transfer#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe
Ferdi Kadıoğlu adım adım Brightona Menajeri Fenerbahçeye kararı iletti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 19:29

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, milli yıldızın transferine ilişkin gelişmeleri paylaştı.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elendiği Lille maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BUGÜN ANTRENMANA ÇIKTI

Lille maçı öncesi arka adalesindeki gerilme sebebiyle kadrodan çıkarılan Ferdi, maç öncesi soyunma odasında takıma katılmış ve ısınma esnasında arkadaşlarını yedek kulübesinden takip etmişti. Milli yıldız maçı da tribünden takip etmişti.

Ferdi Kadıoğlu, bugünkü antrenmanda bireysel koşu çalışması yaptı.

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Ferdi Kadıoğlu adım adım Brightona Menajeri Fenerbahçeye kararı iletti

FABRIZIO ROMANI DUYURDU: FERDİ, BRIGHTON'LA ANLAŞTI

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili son gelişmeleri paylaştı. Romano'nun haberine göre Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile her konuda anlaşmaya vardı. Haberde Ferdi'nin menajerinin Fenerbahçe'ye Premier Lig ekibiyle anlaştıklarını ilettiği, Sarı-lacivertli kulüple Brighton arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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BONSERVİS REKORU KIRACAK

Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslar dahil 35 milyon euro teklif ettiği, Sarı-lacivertli kulübün net bonservis bedelini yükseltme hedefinde olduğu belirtildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun, Sacha Boey'i geçerek Süper Lig transfer rekorunu kırarak Brighton'a gitmesi bekleniyor.

Sacha Boey geçen sezon ara transfer döneminde 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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#Transfer#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe

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