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Ferdi Kadıoğlu 82'de girdi, 85'te gol attı! 5 gollü maçta Brighton turu geçti

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#Brighton#Ferdi Kadıoğlu#İngiltere Lig Kupası
Ferdi Kadıoğlu 82de girdi, 85te gol attı 5 gollü maçta Brighton turu geçti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 23:41

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Brighton, Wolverhampton'ı 3-2 mağlup etti ve turu geçti. Ferdi Kadıoğlu, 82. dakikada oyuna girdiği maçın 85. dakikasında gol attı.

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İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Brighton ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Ev sahibi Brighton, maçı 3-2 kazanıp turu geçen taraf oldu.

Brighton'ın gollerini 14. dakikada Baleba, 31. dakikada Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu atarken Wolves'un sayılarını 44'te Golçalo Guedes ve 90'da Thomas Doyle kaydetti.

İKİNCİ MAÇINDA İLK GOL!

Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, milli arada sakatlığını atlatıp takıma dönmüş ve geride kalan hafta sonu Ipswich Town maçında ligdeki ilk dakikalarını almıştı.

Lig Kupası'nda Wolverhampton'a karşı yine yedek soyunan milli futbolcu, 82. dakikada oyuna girdi ve 85. dakikada Brighton formasıyla ilk golünü attı.

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#Brighton#Ferdi Kadıoğlu#İngiltere Lig Kupası

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