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Ferdi Kadıoğlu, 35 milyon euroluk rekora ve Brighton'a imza atmaya gitti! Fenerbahçe'den transfer için resmi açıklama

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#Transfer#Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe
Ferdi Kadıoğlu, 35 milyon euroluk rekora ve Brightona imza atmaya gitti Fenerbahçeden transfer için resmi açıklama
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 07:00

Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen ayrılık artık çok yakın... Sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’a transferi imzaya kaldı.

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Ferdi Kadıoğlu ile daha önce el sıkışan Brighton & Hove Albion Kulübü, Fenerbahçe ile de anlaştı. Dün akşam saatlerinde İngiltere’ye giden 24 yaşındaki Ferdi’nin 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Boey'i yakalayıp birinci sıraya yükseldi

Brighton, Ferdi için Fenerbahçe’ye bonuslarla birlikte 35 milyon Euro ödeyecek. Bu rakam Ferdi’yi Türkiye’den yurt dışına satılan en pahalı futbolcular listesinin zirvesine taşıyacak ve en pahalı Türk yapacak. Galatasaray da Sacha Boey’i geçtiğimiz ocak ayında bonuslarla birlikte 35 milyon Euro’ya Bayern Münih’e satmıştı.

Ferdi Kadıoğlu, 35 milyon euroluk rekora ve Brightona imza atmaya gitti Fenerbahçeden transfer için resmi açıklama

204 maçta 18 gol attı, 22 asist yaptı

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2018 yılında NEC Nijmegen’den 1.4 milyon Euro’ya transfer edilen Ferdi, sarı lacivertli formayla 204 resmi maça çıktı, 18 gol attı, 22 asist yaptı. Genç futbolcu, 20 kez A Milli olup 1 kez gol sevinci yaşadı. Ferdi’ye Manchester United de talip olmuş ancak sonra vazgeçmişti.

Yeni hocası 31 yaşındaki Hürzeler

Fenerbahçe Kulübü de dün akşam bir açıklama yaparak, Ferdi’nin izinli olarak İngiltere’ye gittiğini açıkladı.

İngiltere’nin köklü kulüpleri arasında yer alan Brighton, 1901 yılında Brighton ve Hove kentinde kuruldu. Premier Lig tarihinin en genç teknik direktörü olan 31 yaşındaki Alman Fabian Hürzeler’in çalıştırdığı takımdaki oyuncuların toplam değeri 548 milyon Euro. Brighton bu sezonun ilk maçında Everton’u deplasmanda 3-0 yendi.

Ferdi Kadıoğlu, 35 milyon euroluk rekora ve Brightona imza atmaya gitti Fenerbahçeden transfer için resmi açıklama

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#Transfer #Ferdi Kadıoğlu#Fenerbahçe

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