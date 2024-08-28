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Ferdi Kadıoğlu 30+5 milyon Euro’ya imza attı

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#Fenerbahçe#Transfer#Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu 30+5 milyon Euro’ya imza attı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 07:00

Fenerbahçe, Brighton’a satışından rekor miktarda para kazandı.

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Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu’nun 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus ve bir sonraki transferinden yüzde 10’luk pay karşılığında Brighton’a satıldığını açıkladı. Sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yayınlanan duygu dolu veda mesajjında, “İz bırakanlar unutulmazlar; yolun açık olsun Ferdi’miz” ifadesi kullanılırken, altına ‘Fenerbahçe Spor Kulübü ve milyonlarca taraftarı’ imzası atıldı. Ferdi de İnstagram’dan gözyaşları içinde yayınladığı mesajda taraftarlara, “Beni her zaman Fenerbahçeli Ferdi olarak hatırlayın, hepinizi çok seviyorum” diye seslendi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Ferdi Kadıoğlu

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