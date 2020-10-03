Fenerbahçe'de Caner Erkin'e doğum günü sürprizi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin’in doğum günü teknik heyet ve futbolcularımız tarafından kutlandı.



Süper Lig 4. haftasında Fatih Karagümrük’le Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağımız karşılaşma için Can Bartu Tesislerimizde kampta olan Futbol A Takımımızda maç yemeği sonrası sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.



Yeni yaşına giren Caner Erkin’in bu özel gününü unutmayan teknik heyetimiz ve futbolcularımız, doğum günü pastası hazırlattı. Pastanın mumlarını üfleyen Caner Erkin, tebrikleri kabul etti ve bu jestten dolayı teşekkürlerini iletti." ifadelerine yer verildi.