MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Caner Erkin'e doğum günü sürprizi
GeriFutbol Fenerbahçe'de Caner Erkin'e doğum günü sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.10.2020 - 18:25 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e doğum günü sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'de Caner Erkin'e doğum günü sürprizi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de başarılı milli futbolcu Caner Erkin'in yeni yaşı kutlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin’in doğum günü teknik heyet ve futbolcularımız tarafından kutlandı.

Süper Lig 4. haftasında Fatih Karagümrük’le Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağımız karşılaşma için Can Bartu Tesislerimizde kampta olan Futbol A Takımımızda maç yemeği sonrası sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Yeni yaşına giren Caner Erkin’in bu özel gününü unutmayan teknik heyetimiz ve futbolcularımız, doğum günü pastası hazırlattı. Pastanın mumlarını üfleyen Caner Erkin, tebrikleri kabul etti ve bu jestten dolayı teşekkürlerini iletti." ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle