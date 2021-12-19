Fenomen Ronaldo eski takımını satın aldı! Maliyeti...

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Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan Brezilyalı Ronaldo, ülkesi ekiplerinden Cruzeiro'nun yüzde 90'lık hisselerini satın aldı.

Profesyonel futbola adım attığı ilk kulüp Cruzeiro olan efsane futbolcu, eski kulübünün yüzde 90'lık hissesi için yaklaşık 63 milyon dolar ödediği ve satın alma işlemi resmileştikten sonra da 25 milyon dolar yatırım sözü verdiği kaydedildi.

Ronaldo ile Cruzeiro'lu yetkililer arasındaki satın alma görüşmeleri 3 ay önce başlarken, görüşmelerin gizli tutulduğu ve 2022 yılının Cruzeiro'nun 100. yılı olması sebebiyle taraftara müjde verildiği kaydedildi.

VALLADOLID'DEN SONRA 2. TAKIMI

2019 yılında küme düşen ve Serie B'de mücadele etmeye başlayan Cruzeiro, İspanya ekibi Valladolid'den sonra Ronaldo'nun sahibi olduğu 2. kulüp oldu. Brezilyalı efsanenin satın alma sözleşmesini imzaladığı ancak bazı bürokratik durumlar nedeniyle sürecin tamamen resmileşmenin birkaç günü bulacağı kaydedildi.

İLK İCRAATI...

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45 yaşındaki efsanenin ilk hedefinin, Cruzeiro'yu eski günlerine döndürmek olduğu ifade edildi. Öncelik olarak genç ve potansiyelli oyunculardan oluşan bir kadro kurmayı hedefleyen Ronaldo'nun ilk stratejisinin bu olduğu ve pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Brezilya'da taraftarlara ait olan futbol kulüpleri bir kaç ay öncesine yatırımcılar tarafından satın alınamıyordu.