Fenomen Ronaldo başkan, Guardiola hoca!

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Profesyonel futbol kariyeri boyunca gösterdiği performansla futbolseverlerin gönlünde taht kuran Ronaldo Nazario, 13 Şubat 2011 tarihinde futbolu bıraktı.



Emeklilik hayatı boyunca yaşadılarıyla magazin haberlerinin de konusu olan Fenomen lakaplı eski futbolcunun yeni bir görevle yeşil sahalara dönmeye hazırlandığı iddia edildi.

FEDERASYON BAŞKANI OLACAK

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacak.

48 yaşındaki futbol adamının 2026'nın mart ayında gerçekleşecek olan seçimlerde aday olmaya hazırlandığı iddia edildi.

HEDEFİ GUARDIOLA

Yine aynı kaynağın haberine göre Fenomen lakaplı eski oyuncunun ilk hedefi ise Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'yı Brezilya Milli Takımı'nın başına getirmek.



İngiliz ekibi ile kazanmadığı kupa kalmayan İspanyol teknik adamın Manchester City ile olan sözleşmesi 2025 yılının sonunda bitecek.

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2018'DEN BERİ REAL VALLADOLID'IN BAŞKANI

Brezilya Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı kendisine hedef koyan Ronaldo Nazario'nun spor yöneticiliği tecrübesi de bulunuyor.

3 Eylül 2018'de İspanya La Liga ekibi Real Valladolid'i satın alan Fenomen, 28 Eylül 2018 tarihiden beri kulübün başkanlığını da yapıyor.



Ronaldo Nazario, tam 3 sene boyunca Brezilya ekibi Cruziero'nun da sahibiydi. Genç futbol adamı, 29 Nisan 2024 tarihinde kulübü satarak elinden çıkardı.