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Fenerhahçe'nin Sivasspor maçÄ± kadrosu açÄ±klandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fenerhahçe#Sivasspor#Süper Lig
FenerhahÃ§enin Sivasspor maÃ§Ä± kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 16:10

SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±nda deplasmanda Sivasspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan FenerbahÃ§e'nin kamp kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±.

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FenerbahÃ§e'nin Sivasspor maÃ§Ä± kamp kadrosunda sakatlÄ±klarÄ± bulunan Altay BayÄ±ndÄ±r, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Lincoln ve Miha Zajc ile kart cezalÄ±sÄ± Emre Mor yer almadÄ±.

TakÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan Michy Batshuayi de kadroya dahil edilmedi.

FenerbahÃ§e'ni Sivas kadrosu ÅŸu ÅŸekilde:

Ä°rfan Can EÄŸribayat, Osman ErtuÄŸrul Ã‡etin, Furkan Onur AkyÃ¼z, Samet AkaydÄ±n, Serdar Aziz, Luan Peres, YiÄŸit Efe Demir, Ferdi KadÄ±oÄŸlu, Bright Osayi-Samuel, NazÄ±m Sangare, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Ä°smail YÃ¼ksek, Miguel Crespo, Mert Hakan YandaÅŸ, Arda GÃ¼ler, Ä°rfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro.

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FenerhahÃ§enin Sivasspor maÃ§Ä± kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±

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#Fenerhahçe#Sivasspor#Süper Lig

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