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FenerbahÃ§e'nin Sivasspor maÃ§Ä± kamp kadrosunda sakatlÄ±klarÄ± bulunan Altay BayÄ±ndÄ±r, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Lincoln ve Miha Zajc ile kart cezalÄ±sÄ± Emre Mor yer almadÄ±.
TakÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan Michy Batshuayi de kadroya dahil edilmedi.
FenerbahÃ§e'ni Sivas kadrosu ÅŸu ÅŸekilde:
Ä°rfan Can EÄŸribayat, Osman ErtuÄŸrul Ã‡etin, Furkan Onur AkyÃ¼z, Samet AkaydÄ±n, Serdar Aziz, Luan Peres, YiÄŸit Efe Demir, Ferdi KadÄ±oÄŸlu, Bright Osayi-Samuel, NazÄ±m Sangare, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Ä°smail YÃ¼ksek, Miguel Crespo, Mert Hakan YandaÅŸ, Arda GÃ¼ler, Ä°rfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro.
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