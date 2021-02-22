Fenerbahçe'yi yıkan Göztepe'de Halil Akbunar kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor!

Spor Arena Araştırma- Futbola Balçova İdman Yurdu'nun altyapısında başlayan ve Antalyaspor altyapısında gelişimini sürdüren Halil Akbunar, 2011 yılında Göztepe U21 takımına transfer olmuş ve 2012 yılının başında İzmir ekibinde profesyonel kariyerine başlamıştı.

2016-17 sezonunun sonunda TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltılar sonucu yenerek Süper Lig'e yükselen Göztepe, 14 yıllık hasretini dindirmişti. 14 yıllık hasrette amatör kümeye kadar gerileyen İzmir ekibi, kulüpteki yapılanma sonrası yükselişe geçmiş ve Süper Lig'e dönmüştü.

O dönem Göztepe kadrosunda bulunan Halil Akbunar, 2017/18 sezonunda takımıyla ilk kez Süper Lig'de mücadele etti. Halil bu sezonda çıktığı 31 lig maçında 2 gol atıp 3 asist yaptı.

2018/19 sezonunda Süper Lig'de 28 maça çıkan Halil, 3 gol atıp 5 asist yaptı. 2019/20 sezonunda ise 31 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU GEÇİRİYOR

Bu sezon geride kalan 26 haftada takımıyla 25 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 7 gol atıp 8 asist yaparak Süper Lig kariyerinin en verimli dönemine imza attı.

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