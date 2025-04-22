Fenerbahçe'yi yıkan golcü Beşiktaş'ın transfer listesine girdi!

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Teknik direktör Solskjaer’in talepleri doğrultusunda gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılarda rota belli oldu.

Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta gündem kanat ve forvet transfer hamleleri.

Bu bağlamda Beşiktaş, önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor ve listesine aldı.





Kartal’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in kanat tercihi belli oldu.

Siyah beyazlıların listesindeki isimlerden biri Vaclav Cerny. Rangers’ta forma giyen Çek yıldız, Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.





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27 yaşındaki futbolcunun bonservisi Wolfsburg’da. Kontratı 2027’de sona eriyor.

Bonservis bedeli 9 milyon Euro. Kartal, Alman ekibiyle pazarlıklara başlayacak. Bu sezon İskoç ekibi ile 47 maçta forma giyen Çek yıldız, 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Cerny, Rangers’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye karşı oynadığı maçın Kadıköy ayağında sarı laciverlilere 2 gol atmıştı.