Fenerbahçe'yi yıkan 3 inanılmaz hata

1- DAKiKA 7: Gustavo’nun hatalı pasında topu kontrol eden Figuiredo, kaleci Berke’nin ileri çıktığını görünce 45 metreden vurup boş kaleye golü attı: 1-0.
2- DAKiKA 53: Muhammet’in kullandığı serbest atış sonrası Figuiredo, ceza sahasında Ferdi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Verilen penaltı sonrası skor 2-0’a geldi.
3- DAKiKA 72: Kim’in hatalı kafa pasında topu yakalayan Figuerido ile başlayan atakta Muhammet-Furkan paslaşması sonucu topla son buluşan Figuerido, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 3-2.