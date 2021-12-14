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Fenerbahçe'yi yıkan 3 inanılmaz hata

#Fenerbahçe#Gaziantep FK#Süper Lig
Fenerbahçeyi yıkan 3 inanılmaz hata

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de yenilen tüm gollerde oyuncuların bireysel hatası damga vurdu.

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1- DAKiKA 7: Gustavo’nun hatalı pasında topu kontrol eden Figuiredo, kaleci Berke’nin ileri çıktığını görünce 45 metreden vurup boş kaleye golü attı: 1-0. 

2- DAKiKA 53: Muhammet’in kullandığı serbest atış sonrası Figuiredo, ceza sahasında Ferdi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Verilen penaltı sonrası skor 2-0’a geldi. 

3- DAKiKA 72: Kim’in hatalı kafa pasında topu yakalayan Figuerido ile başlayan atakta Muhammet-Furkan paslaşması sonucu topla son buluşan Figuerido, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 3-2.

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