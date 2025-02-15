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Fenerbahçe'yi yere göğe sığdıramadı! 'Anderlecht onlardan çok şey öğrenmeli'

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#Fenerbahce#Anderlecht#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçeyi yere göğe sığdıramadı Anderlecht onlardan çok şey öğrenmeli
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 17:37

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken, maç sonrası Hollandalı eski futbolcu Johan Boskamp değerlendirmelerde bulundu. Boskamp, Fenerbahçe'nin futbolundan övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibiyle karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 3-0 gibi net bir skorla galip ayrılmıştı.

Maçın yankıları Belçika'da büyük yankı uyandırırken, mağlubiyete ilişkin eski futbolcu Johan Boskamp Belçika basınına değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçeyi yere göğe sığdıramadı Anderlecht onlardan çok şey öğrenmeli

Boskamp'ın açıklamaları şu şekilde oldu;

"Grup aşamasının son maçında kaybetmeselerdi, burada olmayacaklardı. Şimdi Fenerbahçe ve Real Betis gibi zorlu rakiplere karşı oynamaları gerekiyor. Fenerbahçe çok deneyimli bir takım olmayabilir ancak saldırganlık ve oyun zekası açısından Anderlecht onlardan çok şey öğrenmeli.

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Mourinho'ya göre hakem maçı iyi yönetti. 3-0 kaybettikten sonra hakem hakkında sızlanmamalısınız. Ben öyle yapardım. Hak edilmeyen bir korner olsun ya da olmasın, sahadaki gördüğümüz yeterli değildi.

Anderlecht'ten çok daha fazla cesaret ve baskıyla oynuyorlar. Tam olarak nereye gitmek istediklerini biliyorlar. Bunu Avrupa'daki Belçika takımlarında özlüyorum. Hırsınız varsa, nereye gitmek istediğinizi göstermelisiniz."

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#Fenerbahce#Anderlecht#UEFA Avrupa Ligi

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