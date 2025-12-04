Fenerbahçe'yi yazdı: 'Bu topraklardan bir Tedesco geçti' diyeceğimiz adamla tanıştık!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'ye sezon başında Mourinho'nun ardından soru işaretleriyle gelen Domenico Tedesco, Süper Lig'de yoluna namağlup devam ediyor.

Hürriyet Spor yazarlarından Koray Durkal, sarı lacivertlilerin genç teknik adamını analiz etti ve köşesine taşıdı:

TEDESCO EZBERLERİ BOZUYOR!



Fenerbahçe teknik direktörü 3 aylık görev süresinde 'bu topraklardan bir Tedesco geçti' dedirtecek performansa imza attı.





Tedesco’nun Fenerbahçe’ye imza attığı gün “Tüm kalıpların dışında bir teknik adam’ başlığını atmıştık. Aradan tam 3 ay geçti. Ve Tedesco o tarihten bu yana alışık olmadığımız, özlemini duyduğumuz örnek bir teknik adam profili çizdi. Mourinho sonrası sürpriz bir isim olarak Fenerbahçe’nin başına geçen Tedesco, göreve Trabzonspor galibiyetiyle başladı. Alanya ve Kasımpaşa beraberliklerinin ardından Dinamo Zagreb’e de kaybedince eleştirilerin hedefi haline geldi. Yaşanan başkan değişikliği sonrası gitmesine kesin gözüyle bakanlar da oldu. Başkan Saadettin Saran onun arkasında durdu.

ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE EKSİLERİ, ARTILARI KONUŞUYOR, ASLA BAHANE ÜRETMİYOR

Bir nevi Fenerbahçe’deki her günü her maçı onun için bir final niteliğindeydi. Başaramayacağını düşünenler de çoğunluktaydı. Ancak o tüm bu eleştirileri göğüslediği gibi, gerçekçi ve samimi bakış açısıyla kendisine “gitsin” diyenlerin bile fikrini kısa sürede değiştirmeyi başardı. Bahane üretmiyor, medya karşısında şeffaf bir şekilde eksileri, artıları konuşuyordu. Eleştirilen oyuncularına sahip çıkıyor, rakip takımlara ve özellikle de hakemlere karşı kötü bir söz söylemiyordu.

Peki, 3 aylık zaman zarfında Tedesco neler yaptı anlatalım;

RAKİBİ İNCİTECEK YA DA KIŞKIRTACAK POLEMİKLERE GİRMİYOR, SAHANIN İÇİNDE KALIYOR

1-) Hakemler hiçbir zaman uğraşmadı, onları hatalı kararlarında bile eleştirmedi. Plzen maçı sonrası penaltı tartışmasının yaşandığı pozisyon için “Penaltı için diyecek bir şeyim yok, hakem vermediyse penaltı değil” dedi. Ferençvaroş maçında da bitiş düdüğünün ardından hakemle konuştu ve sarılarak teşekkür etti.

2-) Rakiplerine hiçbir zaman sataşmadı. Konsantrasyonunu tamamen sarı lacivertli takımına ve saha içine yöneltti. Konuştuğu tek şey sahanın içi oldu. Şampiyonluk yolundaki rakiplerini incitecek ya da kışkırtacak polemiklere asla girmedi. Tüm konuşmalarında ‘ben takımıma bakıyorum’ diyerek bu tip sorulara set çekti.

TARZI BASIN TOPLANTILARINDAKİ SORULARI BİLE DEĞİŞTİRDİ, VERİLERLE ANALİZ YAPIYOR

3-) Kurmadığı bir takımı sahiplendi. Geldiğinde pek çok oyuncu sakat ya da formsuzdu. Başarısızlıkta bizde çokça kullanılan “Bu takımı ben kurmadım” bahanesine sığınmadı. Eleştirilen tüm oyuncularına sahip çıktı. Elindeki oyuncularına sürekli şans vererek takımdaki aidiyet duygusunu artırdı.

4-) Basın toplantılarının havasını değiştirdi. Sürekli veriler ışığında oyuna dair analizler yapıyor. Maç önü ve sonrasında planlarından bahsediyor. Her soruya samimiyetle cevap veriyor. Onun bu tarzı toplantılardaki soruları bile değiştirdi. Sorular artık polemiklerden çok performanslar üzerine sorulmaya başlandı.

SADECE FENERBAHÇELİLERİN SAYGISINI KAZANMADI... HERKES TARZINI KONUŞUYOR

5-) İtalyan asıllı Alman teknik adam oyun bilgisi, çalışkanlığı ve duruşuyla sadece Fenerbahçelilerin değil rakip taraftarların da saygısını kazandı. Artık herkes Tedesco’nun tarzını ve davranış biçimini konuşuyor, takdir ediyor. Kısacası şampiyon olur, olmaz, kupalar kazanır, kazanmaz... Ancak günün birinde ”Bu topraklardan bir Tedesco geçti” diyeceğimiz türden bir teknik adamla tanıştık...