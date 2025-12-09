Fenerbahçe'yi yakan hakem Galatasaray maçında!

Haberin Devamı

UEFA’nın bugün Galatasaray’ın Monaco ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakem olarak görevlendirdiği Hollandalı hakem Allard Lindhout, Fenerbahçe’nin 6 Kasım’da Viktoria Plzen ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı Avrupa Ligi’nde orta hakem olarak düdük çalmıştı.

Lindhout, karşılaşmanın son anlarında Duran’ın ceza alanında şortundan çekilerek düşürüldüğü pozisyonda, VAR çağrısı üzerine monitörde izlemesine rağmen mutlak penaltıyı vermemişti. Fenerbahçe, Lindhout’u UEFA’ya şikayet etmişti.