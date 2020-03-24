Fenerbahçe'yi yakan çelişkili tablo

Ligde maç başına en çok topa sahip olan (yüzde 59.2), en çok şut atan (ortalama 16.9) ve rakiplerine en az şut şansı tanıyan (9.4) takım olan F.Bahçe, buna rağmen 34 golle; ilk 8 içerisinde en çok gol yiyen ekip. Bu da esas sorunun savunmada olduğunu gösteriyor.

Süper Lig’de son 7 haftada galibiyet alamayan ve lider Trabzon’la puan farkı 13’e yükselen Fenerbahçe’de, ilginç istatistikler ortaya çıktı. Buna göre; ligin hücum bölgesinde en etkili takımlarından biri olan sarı lacivertliler, savunmada da rakiplerine az şut şansı tanımasına rağmen kalesine isabet eden şutların gol olmasını önleyemiyor... 18 takım arasında maç başı ortalama topa en çok sahip olan takım (%59.2) olan Kanarya, ortalama 16.9 şut çekerek bu alanda da ilk sırada yer aldı.

PAS YÜZDESiNDE iKiNCi

HAVA tapu kazanma yüzdesinde 54.7 ile Alanya’nın önünde ilk sırada yer alan F.Bahçe, isabetli pas yüzdesinde de birçok takımı geride bıraktı. Sarı lacivertliler, bu alanda yüzde 85.2 ile lider durumda bulunan Galatasaray’ın arkasından yüzde 84.8 ile ikinci sırada bulunuyor.

iLK ŞUT TALiHSiZLiĞi

LİGDE rakiplerine ortalama en az şut şansı tanıyan takımı olan F.Bahçe’de, buna rağmen 26 maçın 12’sinde kaleye çekilen ilk isabetli şut oldu. Sezonun tartışılan isimlerinden kaleci Altay Bayındır ise bu sezon en az 10 maça çıkan eldivenler arasında maç başı ortalama 2.2 kurtarış yaptı. Genç kalecinin arkasında kalan tek isim ise Alanya kalecisi Marafona (2.1) oldu.